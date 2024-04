Danze e Metauriadi, torna la festa del cavolo

Torna la terza Festa del Cavolo. L’appuntamento è a Metaurilia, per sabato 27 e domenica 28 aprile, tra passeggiate, canti, danze popolari, Metauriadi e caccia al tesoro. Organizzata dal circolo Albatros87, nell’ambito del progetto Metaurilia Orto di Mare, la Festa del Cavolo si svolge, come ormai da tradizione, nel periodo di maturazione del cavolfiore tardivo di Fano. Proprio il cavolo tardivo è il prodotto su cui si fonda la storia e la narrazione di Metaurilia. "Nel week-end – spiegano gli organizzatori – il piazzale Alceo Pucci, liberato dalle auto in sosta, si trasforma in piazza, in un luogo accogliente e narrante. Luogo nel quale la gente di Metaurilia, i fanesi e i turisti possono scoprire la borgata rurale, conoscere la sua storia ‘del cavolo’ dalla viva voce degli abitanti, assaggiare la cucina orto-mare e vivere lo spazio pubblico". Tra le novità di questa edizione l’appuntamento di sabato 27 aprile, alle 10.30, con "Il sindaco delle periferie" per far parlare i tre candidati sindaci (Fanesi-Pd, Marchegiani-I Progressisti e Serfilippi-centrodestra) delle frazioni e del loro impegno verso i territori periferici.

Quest’anno, inoltre, sono in programma "canti e danze – ha spiegato gli organizzatori – ispirati alle feste di una volta che si svolgevano a fine mietitura e vendemmia. Alla ‘Merenda sull’aia’, delle 16.30, all’agricampeggio Romani, sempre sabato 27, il coro "Canta che ti passa" si esibirà in un repertorio che farà venire voglia a tutti di cimentarsi nelle danze. Il sabato, dopo passeggiate, pranzi e cene del cavolo, si conclude alle 21.30 nella chiesa di San Benedetto, dotata di un’acustica perfetta, con il concerto ‘Vissi d’arte da Puccini ai New Trolls’: la SoapOpera Dream porta la lirica vicino alla gente, con la splendida voce del soprano Elisabetta Maddalena Cordella accompagnata al pianoforte da Manuel Manieri e alla fisarmonica da Luca Casadei. Due gli appuntamenti clou della giornata di domenica 28 aprile: le Metauridi, gare semiserie dai 6 ai 99 anni che prevedono il getto del cavolo, il calciobalilla umano, la corsa di mezzofondo, sul miglio metaurilio (1472 metri) e la ‘Metacaccia al tesoro’.

an. mar.