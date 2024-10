Dengue, Cucchiarini al sindaco:: "Aiuto per uno screening di massa"

"Programmazione lenta e inefficace delle disinfestazioni, polso debole con Enel Green Power che gestisce il Canale Albani". Sono le accuse che la consigliera comunale del Pd, Sara Cucchiarini, muove attraverso una interrogazione, al sindaco Luca Serfilippi nella gestione del virus della Dengue che ha portato Fano al centro dell’attenzione nazionale e perfino del G7 Salute di Ancona. Mentre il bollettino della Regione Marche dà quotidianamente l’aggiornamento dei casi (a ieri 179 di cui 130 confermati, 41 probabili e 8 possibili), la consigliera Cucchiarini suggerisce al primo cittadino "di lanciare una richiesta di aiuto per uno screening di massa. Servirà a capire chi è già stato contagiato e potrebbe non saperlo, visto che l’80% delle persone sono asintomatica, e servirà ad evitare la pericolosità di un secondo contagio. Lo screening permetterebbe l’attivazione di un’adeguata profilassi sanitaria e di farsi promotore della somministrazione del vaccino". Intanto la consigliera

regionale di M5S, Marta Ruggeri, denuncia lo stallo del progetto dell’hospice pediatrico. "Non si hanno notizie – afferma Ruggeri – della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, che l’assessore Baldelli il 9 luglio aveva detto sarebbe stata indetta ‘nelle prossime settimane’: le settimane passate sono 13. Né si hanno notizie della variante urbanistica da parte del Comune necessaria per autorizzare l’opera. Il sindaco Serfilippi, che tanto si è speso pubblicamente da consigliere comunale e da candidato sindaco in campagna elettorale per sollecitare la realizzazione dell’hospice pediatrico, ora che gli adempimenti urbanistici dipendono dalla sua amministrazione

che fa?".

