Documentario sull’uomo che cambiò la scuola:. Giuseppe Tamagnini

Un documentario su Giuseppe Tamagnini (foto), fondatore, insieme ad altri maestri e docenti fanesi, del movimento di cooperazione educativa. Il lavoro, voluto e realizzato da Fausto Antonioni, sarà presentato giovedì nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano. "Con Tamagnini la scuola fanese – spiega Antonioni – entra nella ‘storia grande’ della scuola italiana del dopoguerra. Tamagnini, sulle orme del pedagogista francese Célestin Freinet, fa entrare la scuola italiana nel grande solco delle ‘Scuole Nuove’ europee e dà il tono a una lunga stagione di innovazioni pedagogiche. In questo cammino incontra personalità del calibro di Mario Lodi, Bruno Ciari, Margherita Zoebeli, Gianni Rodari, e persone che hanno fatto la storia della pedagogia italiana come Giuseppe Lombardo Radice, Ernesto Codignola, Aldo Visalberghi, Maria Corda Costa, Raffaele Laporta, Lidya Tornatore. Ma anche i maestri di Fano come Anna Marcucci Fantini, Rino Giovanetti, Enrico Uguccioni".