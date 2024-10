Doppio incidente in mattinata, ma nessun ferito

Doppio incidente ieri mattina a Fano, in due zone differenti della città, ma per fortuna entrambi con lo stesso esito, cioè senza conseguenze significative per le persone coinvolte. Una ciclista 80enne è finita a terra in via Aporti ma se l’è cavata solo con tanta paura. È accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 quando l’anziana che procedeva sulla bicicletta in via Aporti (foto di sinistra) all’incrocio con via Don Bosco, si è scontrata con una Fiat Panda che proveniva dalla sua destra. L’auto dell’Ast era condotta da una dottoressa in servizio. L’80enne è caduta ma è rimasta illesa.

L’altro incidente si è verificato poco più tardi, alle 11.40, in via Fragheto (zona Quadrilatero, foto di destra) dove un mezzo dell’Aset, condotto da un 44enne, si è scontrato, poco prima del parcheggio Cecchini, con una Lancia Y guidata da una 70enne fanese: entrambi procedevano nella stessa direzione di marcia, sulla corsia di sinistra. Nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l’intervento del 118.

In entrambi gli incidenti, i rilievi di legge sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia locale. Non essendosi infortunata nessuna delle persone coinvolte, né la ciclista, né gli autisti dei veicoli, non è stato necessario chiamare l’ambulanza per i soccorsi.

an. mar.