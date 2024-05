Ennesimo sondaggio sui tre candidati sindaci e sulle liste collegate

Nuovo sondaggio sulle elezioni comunali a due settimane dal voto: ha iniziato a circolare venerdì pomeriggio per terminare, con ogni probabilità, all’inizio della prossima settimana. Condotto con grande precisione e conoscenza delle dinamiche politiche locali, il sondaggio pone una lunga serie di domande per comprendere il grado di gradimento dei tre candidato sindaci, Cristian Fanesi (centrosinistra), Stefano Marchegiani (I Progressisti per Fano) e Luca Serfilippi (centrodestra) tra i loro elettori ma anche per capire su quale lista, a loro collegata, cade la preferenza degli intervistati. Agli intervistati viene anche chiesto di esprimere un giudizio sulla adeguatezza dei candidati attraverso un voto che va da 1 a 10. Non è chiaro chi abbia commissionato il sondaggio, certo è che il risultato arriverà quando ormai non si potrà più rendere pubblico, ma sicuramente sarà molto utile per definire gli ultimi giorni di campagna elettorale.