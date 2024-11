Ex Vittoria Colonna, la chiave passa al Comune

"Oggi è una giornata storica per la città di Fano". Così il sindaco di Fano Luca Serfilippi, dopo anni di infruttuose lotte al degrado dell’ex Vittoria Colonna combattute dai suoi predecessori, cinque mesi dopo la sua elezione a primo cittadino di Fano ha annunciato ieri la consegna ufficiale delle chiavi dell’area dell’ex Vittoria Colonna all’amministrazione comunale da parte della proprietà, Invimit SGR.

"Questo momento rappresenta un passo significativo nel processo di rigenerazione urbana di un’area che per anni è stata simbolo di degrado e criminalità" dichiara il sindaco ritirando le chiavi dalle mani del funzionario Invimit, ing. Maurizio Tomeo. Sono infatti partiti qualche giorno fa e sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione di 50 nuovi parcheggi nell’area circostante l’ex convitto Enam. Preziosi stalli a beneficio del commercio del centro storico, che saranno completati nel corso del mese dicembre. "Questo progetto avrà un impatto positivo sulla gestione della sosta cittadina - rivendica Serfilippi -, offrendo servizi concreti sia ai residenti che ai visitatori. Restituiremo alla città uno spazio a lungo trascurato, trasformandolo in una risorsa strategica per il centro storico. Il nuovo parcheggio sarà comodo, facilmente accessibile e situato a pochi passi dal cuore della città, con un’ora di sosta gratuita per agevolare i cittadini".

Non solo. Per Serfilippi "restituire un’area che per troppo tempo è stata lasciata al degrado è un traguardo che ci rende orgogliosi" per cui "desidero ringraziare Invimit per aver sostenuto economicamente questo progetto, permettendoci di dare una nuova vita a questo spazio e l’onorevole Mirco Carloni per aver mostrato sensibilità e interesse nei confronti di questa vicenda. Grazie a questa preziosa collaborazione, l’area sarà trasformata in un luogo sicuro e funzionale, a beneficio di tutta la comunità."

"È un grande piacere poter finalmente aprire il cancello di questo spazio - ha replicato l’onorevole Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati - consentendo il parcheggio a chi deve accompagnare i propri figli a scuola o recarsi in centro. Dopo tanti anni di parole, finalmente una soluzione concreta. Inoltre, stiamo già lavorando a ulteriori sviluppi per una futura valorizzazione dell’area. Un ringraziamento speciale a Invimit." Alla consegna delle chiavi erano presenti anche la vice sindaco Loretta Manocchi, il presidente Aset Spa Giacomo Mattioli e gli assessori Alberto Santorelli e Loredana Maghernino.

Tiziana Petrelli