Fano, Alex Nodari tira le somme: "Qui c’è un gruppo di bravi ragazzi"

Il Fano chiude il girone d’andata imbattuto, con 14 vittorie (compresa quella insignificante col Corinaldo), 61 gol fatti e appena 3 subiti. Capitano di questa "corazzata" che ha messo una serie ipoteca sul campionato è Alex Nodari tornato a Fano col proposito di chiudere la carriera con la maglia granata.

"Si l’idea è di chiudere a Fano, - dice il forte difensore - lo avevo pensato anche 10 anni fa dove eravamo riusciti ad ottenere la C. Ora non voglio pensare a quando sarà il momento di chiudere, mi godo questo ritorno pensando solo ad ottenere il massimo da questa stagione. Terza categoria? Non sono rimasto sorpreso, mi dispiace solo che questi colori e Fano non meritano tutto questo. Il tempo a disposizione dobbiamo usarlo per portare di nuovo l’Alma in alto, e dico Alma perché quelli che rappresentano questi colori siamo noi".

A 42 anni Nodari è stato chiamato a fare da chioccia ai molti giovani in squadra. "Sono molto soddisfatto perché c’è un bel gruppo di bravi ragazzi. Ringrazio tutti per avermi dato la possibilità di fare il capitano, ma voglio citare altri capitani come Omiccioli, Bianchi che hanno un peso significativo a livello caratteriale e tecnico tattico e altri come Palazzi che, silenziosi, dimostrano sul campo il loro valore".

Adesso c’è da onorare il girone di ritorno. "Il cammino preso è quello giusto – chiude Alex Nodari - ma non dobbiamo assolutamente pensare di aver già vinto perché allora non avremmo capito niente!Di sicuro i numeri di oggi sono il risultato positivo di questi mesi di lavoro con uno staff altamente professionale. Adesso non dobbiamo mollare, ma continuare a lavorare grazie ad una società che ringraziamo perché cerca di non farci mancare. Ai tifosi che ci sostengono faccio un grande ringraziamento, con l’auspicio di vedere sempre più gente sposare questo nuovo progetto".

