"Fano, ancora abusivi all’Ex Enam. L’amministrazione ha fallito"

"Di nuovo abusivi nell’ex Vittorio Colonna, soprattutto la notte". E’ quanto riferiscono gli esponenti di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli, raccogliendo "le numerose segnalazioni di chi vive o lavora nel quartiere". Ricordano Tarsi e Pierpaoli l’interpellanza urgente del febbraio dello scorso anno, da loro presentata, per chiedere al sindaco un ordinanza di sgombero dell’edificio a cui il Comune ha dato seguito "dopo importanti sollecitazioni". "Dopo un anno – commentano Tarsi e Pierpaoli – purtroppo constatiamo che il problema si ripresenta. Quante sono state le verifiche periodiche del Vittoria Colonna? Quali sono state le reali azioni a favore delle persone senza fissa dimora? Quali sono stati gli interventi concreti nei confronti dei minori non accompagnati che lasciano le strutture protette al compimento del diciottesimo anno? Quali sono state le azioni efficaci per l’integrazione nel tessuto sociale degli stranieri? E’ lecito porsi qualche dubbio sull’efficacia delle politiche sociali della giunta Seri".

an. mar.