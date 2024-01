Fano: il nodo è l’infermeria. Guerrieri, l’ex sfortunato

Continua la preparazione del Fano in vista del derby marchigiano contro la Sambenedettese in programma sabato alle 14,30 allo stadio ‘Mancini’. L’infermeria non riesce a svuotarsi e si è aggiunto il portiere Guido Guerrieri, che è alle prese con un guaio muscolare, tanto da chiedere il cambio nella trasferta di Riccione. L’estremo difensore è tra l’altro l’ex della gara e sembra che il destino non lo voglia in campo contro i rossoblu, dato che anche prima della sfida di andata si era infortunato al setto nasale. Tra i pali quindi verrà schierato Piersanti, che ha esordito domenica in terra romagnola. Serges continua il lavoro differenziato, mentre rientrerà Coulibaly. Tomassini dovrà essere valutato dopo la risonanza magnetica.

La società ha intanto indetto la seconda giornata granata, per cui non saranno validi gli abbonamenti e non verrà concesso nessun tipo di accredito. Sarà possibile acquistare i biglietti solamente sabato a partire dalle ore 10 e fino all’inizio della partita presso il botteghino ai seguenti prezzi: curva locale 10 euro, tribuna laterale 18 euro e ridotto 15, tribuna centrale 25 euro e ridotto 20, per gli under 12 ingresso gratuito. Già esauriti i 500 biglietti concessi agli ospiti, spolverati in meno di tre ore, e i residenti della provincia di Ascoli Piceno non potranno acquistare i tagliandi per gli altri settori.

Luca Scimia, ex della gara insieme all’infortunato Simone Paolini, spera di continuare la striscia positiva: "Contro l’Avezzano noi siamo stati bravi e compatti a fare la nostra partita, e siamo riusciti a ribaltarla. Sabato andiamo a Fano, io ci ho militato per due stagioni in serie C, e leggendo le ultime notizie non stanno passando un bel momento sia come risultati che fuori dal campo, e di questo mi dispiace. La Samb però deve pensare a se stessa e noi andremo lì per portare a casa i tre punti".

Il tecnico rossoblù Maurizio Lauro è consapevole del fatto che nonostante la classifica del Fano, i granata daranno filo da torcere alla seconda in classifica: "Questa settimana è stata senza sosta, da lunedì abbiamo ripreso ad allenarci per preparare questa partita che non sarà semplice. Noi dobbiamo approcciarla bene, fare bene e continuare a lavorare, ma essere convinti e determinati per andare a fare un’altra prestazione, perché per vincere dobbiamo giocare sempre bene per le qualità che abbiamo, e soprattutto dobbiamo limitare gli errori, le disattenzioni. Mi auguro di vincere qualche partita anche sporca, dove non si riesce a fare un gran calcio, ma che ci faccia mettere in bacheca punti".