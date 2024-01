Fano tra infortuni e crisi societaria. La politica cerca di evitare il peggio

L’Alma resiste solo un tempo a Riccione contro lo United, crollando poi nella ripresa (3-1) che ha visto i granata alle prese con tutta una serie di problemi. Eppure il match non si era messo male per i ragazzi di mister Cornacchini che erano passati in vantaggio al quarto d’ora grazie ad un’iniziativa sulla sinistra di Kalombo – schierato da seconda punta per l’assenza di Coulibaly – che aveva messo al centro un invitante pallone per Padovani sul quale è franato Marinelli procurando così il rigore a vantaggio dell’Alma. Dal dischetto lo stesso Padovani aveva segnato il suo primo gol di questa stagione dopo il rientro dal lungo infortunio. Il pareggio dei padroni di casa avviene alla mezzora su palla inattiva con Matteucci che stacca di testa su angolo, ma il Fano regge bene il confronto pur tenendo un atteggiamento guardingo che non impedisce sortite. Nel finale Mancini potrebbe riportare avanti i granata, ma è la traversa a negare la gioia del gol. Di tutt’altro tenore il secondo tempo, con l’Alma che va subito in sofferenza. Il portiere Guerrieri si infortuna e il Riccione ne approfitta subito per effettuare il sorpasso dopo appena 4’ e triplicare al 21’ con un diagonale non certo irresistibile di Samb con Piersanti che non ci arriva. I tentativi di reazione sono vanificati dall’infortunio di Tomassini che costringe il Fano a giocare in dieci nel finale.

I granata rientrano così alla base con Guerrieri e Tomassini infortunati e con meno giorni a disposizione per recuperare, considerato che sabato si anticipa il derby con la Samb causa la concomitanza col carnevale. "È dura – ha dichiarato Giovanni Cornacchini – inutile nascondersi le difficoltà là davanti, nel ribaltare la gara. Kalombo lo abbiamo recupero per un pelo e schierato davanti anche se è un difensore. Insomma dobbiamo lavorare sempre se ci danno questa possibilità".

Resta il fatto che indubbiamente la squadra risente di una situazione societaria alquanto precaria e nebulosa, dettata dal disimpegno del patron del club di via Toscanini Mario Russo e dagli sforzi dei dirigenti che cercano di assicurare una tranquillità, soprattutto dal punto di vista finanziario, che rischia di tramutarsi in tensione se non si riuscirà a far fronte a tutti i prossimi impegni. A tal proposito il sindaco Seri, l’assessore allo sport Brunori e quei consiglieri comunali più vicini alla squadra come Francesco Panaroni si stanno adoperando per cercare di trovare una soluzione che possa salvare una stagione che potrebbe prendere una brutta piega. Dopo cinque risultati utili è arrivata la prima battuta d’arresto nella gestione di mister Cornacchini, il quale vede profilarsi adesso all’orizzonte un derby, quello contro una lanciatissima Samb (seconda in classifica e vittoriosa domenica per 3-1 sull’Avezzano), che non promette nulla di buono.

s. c.