Fano, un lampo e poi il buio. Il Riccione ribalta tutto e firma il tris

(3-4-1-2): Rossi 6, Ndoj 6,5, Chiesa 6, Martinelli 6, Diodato 6 (47’ st Pichierri sv), Caponi 6,5, Matteucci 6,5, Ramires 6, Tonelli 6,5 (43’ st Colistra sv ), Samb 6,5, Maio 6 (37’ st Sylla sv ). All.: Riolfo.

ALMA J. FANO (3-5-2): Guerrieri 5,5 (5’ st Piersanti 6), Mancini 6, Tomassini 5,5, Riggioni 6 (29’ st Rovinelli sv), Pensalfini 6 (12’ st Pierfederici 5,5), Ricci 6 (22’ st Brunetti 5,5), Urbinati 6, Allegrucci 5,5 (22’ st Zanni 5,5), Dubaz 6, Padovani 6, Kalombo 5,5. All.: Cornacchini.

Arbitro: Barbetti di Arezzo.

Reti: 14’ pt Padovani su rig., 30’ pt Matteucci, 4’ st Samb, 21’st Samb.

Note: ammoniti Martinelli, Riolfo all. United Riccione; spettatori 400 circa; angoli 5 a 2 per lo United Riccione; recupero 1’ e 3’.

Dei problemi che assillano il Fano fuori dal campo ormai si sa tutto, la sconfitta subita a Riccione ha rivelato che la squadra sta combattendo anche con la condizione precaria di alcuni elementi chiave: Guerrieri e Kalombo in primis. Inizia bene lo United; all’11’ il buon cross di Diodato non trova nessuno pronto alla deviazione, cosa che si ripete dopo appena un minuto quando sul suggerimento di Maio né Diodato né Samb trovano il tempo per piazzare la zampata. Al 13’ alla prima sortita in avanti il Fano passa: Kalombo cerca Padovani sul quale interviene Marinelli, l’arbitro è molto vicino e decide di concedere il rigore che lo stesso Padovani trasforma. Il Fano si ripresenta in avanti al 19’ quando il colpo di testa di Dubaz costringe Rossi a un difficile intervento. Poi lo United di Riolfo inizia a spingere, guadagna angoli e sollecita Guerrieri. Al 28’ il portiere ospite devia in angolo il destro al volo di Diodato, sul secondo angolo di fila Matteucci stacca bene impatta ancora meglio di testa e riporta le squadre in parità. Al 43’ Guerrieri esce bene anticipando Maio ben lanciato da Tonelli, il tempo si chiude sulla traversa centrata da Mancini e successivo colpo di testa alto di Urbinati, sul quale però viene segnalato un fuorigioco.

Ad inizio ripresa arriva la svolta: al 4’ incoprensione fra Guerrieri e Mancini, Samb non si fa pregare col pallonetto scavalca il portiere e poi accompagna la palla in rete. Il Fano ha la forza per trovare la reazione ma Rossi si fa trovare pronto sul piatto destro di Urbinati. Al 20’ la palla buona per chiudere i conti capita a Maio che alza troppo la mira col sinistro, un minuto dopo Samb trova lo spazio per arrivare dentro l’area e battere Piersanti con un preciso diagonale. Samb potrebbe addirittura triplicare le sue marcature al 30’ ma Piersanti si salva in presa bassa. Poi il Fano perde Tomassini dopo aver esaurito i cambi e a quel punto la squadra capisce che non c’è davvero più speranza di riaprire una gara ormai messa al sicuro dallo United Riccione. Sulle spalle di Cornacchini e dei suoi calciatori adesso resta tutto il peso di una situazione di classifica assai complicata.

Roberto Daltri