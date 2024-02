Final Four Fano ospita, la Virtus sogna

Sabato e domenica al Palas Allende di Fano si giocano le Final Four di Coppa Italia di serie A3 organizzate dalla Virtus insieme alla Lega Pallavolo. A contendersi la terza edizione la Smartsystem Fano, il Gabbiano Mantova, il Monge Savigliano e l’Omifer Palmi. La Virtus arriva a questo importante appuntamento dopo aver battuto nei quarti in trasferta San Giustino all’esordio in panchina di Mastrangelo. La grande assente di questo evento è Macerata, capolista del girone Bianco, eliminata a sorpresa da Palmi. Sabato alle 17 il programma prevede la sfida tra Mantova e Fano, alle 19,30 Savigliano-Palmi. La finale è fissata per domenica alle 18. Chi si aggiudica il trofeo disputerà la SuperCoppa con la prima al termine della regular season.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta alla pasticceria Bon Bon di Fano. Ad aprire gli interventi Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A: "Torniamo qui volentieri perché la qualità dell’ambiente, dalla società fino alle istituzioni, ci lascia soddisfatti". "Quando ci hanno telefonato accennando alla possibilità di organizzare l’evento – ha detto il sindaco Massimo Seri – abbiamo impiegato pochi secondi per accettare". Della stessa idea Barbara Brunori, assessore allo Sport del Comune di Fano: "Gli atleti rappresentano dei modelli per i giovani. Lo sport ci fa sentire migliori di quello che siamo. Le quattro squadre si giocheranno un titolo importante, penso sarà un momento di promozione di benessere". Etienn Lucarelli, assessore al turismo, ha aggiunto: "La città sente questa voglia di pallavolo, il palazzetto è sempre pieno, la società con passione sta portando avanti un grande progetto". E poi le parole di Giancarlo Sorbini, presidente del comitato territoriale Fipav Pesaro Urbino): "Non è solo la società Virtus Fano che si dà da fare, ma anche il Comune e l’assessorato. È bello avere un comune ‘illuminato’ che è sensibile a questi eventi".

Il presidente della Virtus Emidio Cennerilli ci ha tenuto a ringraziare "la Lega Pallavolo Serie A per l’ennesima possibilità che ci ha dato, ma ce lo meritiamo, ne abbiamo fatti tanti di eventi e abbiamo dimostrato di averne la capacità. Intanto ci siamo meritati la partecipazione sul campo, vincendo il quarto di finale. Vogliamo fare un grande evento, una grande festa. Proveremo naturalmente a vincere, ma l’importante è che le quattro squadre si trovino bene qui e siano nostri graditissimi ospiti. Sarà fondamentale per fare riuscire al meglio questa festa di sport. Ci aspettiamo un palasport pieno". Chiude coach Vincenzo Mastrangelo: "Delle quattro squadre partecipanti Mantova è sopra tutti – avvisa -, finora hanno perso solo due partite, non essendo neppure al completo". Intanto stasera alle 20,30 Fano ospita Macerata per il campionato.

Beatrice Terenzi