Foro Valerio, al decollo i lavori di restyling

Sono in procinto di decollare, a Pergola, i lavori di restyling di un importante immobile storico ubicato nel centro cittadino. Nei giorni scorsi è stata aggiudicata la gara d’appalto per la riqualificazione dell’edificio chiamato ‘Foro Valerio’, che sorge nell’omonima via, parallela a corso Matteotti, proprio alle spalle del palazzo comunale. Un intervento di 300mila euro, in parte finanziati con fondi del Gal (Gruppo di azione locale) ‘Flaminia Cesano’ e in parte con risorse provenienti dal bilancio del Comune. L’edificio, che come testimonia la targa posta tra due fregi della sua facciata è dedicato al primo commissario sabaudo nelle Marche Lorenzo Valerio che organizzò la vita amministrativa dopo il 1860, fu costruito nel 1863 e fu poi oggetto di lavori di ristrutturazione negli anni 40 del secolo scorso. Il suo piano terra a porticato è stato adibito per decenni a mercato comunale, ma si tratta di un uso dismesso da tempo. "I lavori affidati negli ultimi giorni – puntualizza il sindaco Simona Guidarelli - prevedono la riqualificazione dei locali e la realizzazione di uno spazio polivalente".

s.fr.