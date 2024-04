Fosso, blinda la salvezza

Oggi al ‘Bonci’ di Fossombrone arriva il Sora quotata compagine laziale che ha in classifica generale gli stessi punti del team del presidente Marcello Nardini. Una partita molto importante per i metaurensi al fine di mettere il sigillo finale su una salvezza che premierebbe i giusti meriti di una squadra coesa e che in tutte le 32 gare fin qui disputate ha saputo reggere alla grande contro ogni avversario. "Partita tosta - osserva alla vigilia del match il dg del Fossombrone Marco Meschini- contro un avversario ben allenato in fiducia reduce da due vittore, come al solito dovremmo essere bravi a rispondere colpo su colpo e portare la partita dalla nostra sperando di essere più bravi dell’avversario". Il diesse Pietro D’Anzi la pensa così:" Il nostro obiettivo per domenica racchiude un anno di sacrificio da parte di tutte le componenti che formano la società, con i giocatori che sono gli artefici primari e dove spero si ripetano nelle prestazioni intense fatte nelle ultime partite, concentrati e curando tutti gli aspetti e i dettagli nel minimo dei particolari, sono ripetitivo ma solo così si raggiungono risultati inaspettati, per il resto vedremo alla fine dei 180 minuti rimasti". " "Affrontiamo il Sora, una squadra che sta raccogliendo risultati positivi da diverso tempo- sottolinea mister Fucili- di conseguenza sarà una partita molto difficile per noi e con una posta in palio molto alta, come sempre dobbiamo cercare di fare una prestazione importante e di dare continuità perché soprattutto nelle ultime gare le prestazioni sono state positive e quindi vogliamo ripeterci cercando un risultato positivo. Sappiamo che da qui alla fine mancano due partite e dobbiamo fare risultato. Arrivati a questo punto non dobbiamo avere alibi, anche se avremo qualche problema, vedi le assenze per squalifica di Bianchi e Calvosa per infortunio di Pagliari, Riccardo Pandolfi e Casolla e acciaccati Procacci e Germinale".

Così in campo (ore 15).

Fossombrone: Marcantognini; Brigidi, Lorenzoni, Bucchi, Urso, Rovinelli, Palazzi, Conti, Fagotti (Fraternali), Pandolfi L, Battisti. A disp. Amici, Camilloni, Procacci, Giacchina e Germinale. All. Michele Fucili.

Sora (3-5-2): Crispino; Mastrantoni, Orazzo, Veron F.; Ippoliti, Tribelli, Di Gilio, Fortunato, Tordella; Gubellini, Didio. A disp.: Simocelli, Gemini, Paolucci, Marcucci, Veron N., Capparella. All. Campolo.

La terna: arbitro Daniele Benevelli (Modena), assistenti: Filippo Todaro (Finale Emilia) e Antonio Masciello (Ravenna).

Amedeo Pisciolini