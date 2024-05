"Gradonata ok per giugno". Ma la politica si scatena

La ’gradonata’ di Sassonia, l’opera più rappresentativa dell’intervento sul lungomare denominato ’Waterfront’, anche perché ha sostituito l’iconico anfiteatro Rastatt, sarà conclusa entro giugno e non a settembre. Lo rimarca l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori, che precisa: "La struttura portante della gradonata in cemento è pronta. E’ solo da ricoprire con le due pavimentazioni previste: seduta in levocell e, dove si appoggiano i piedi, in pietra bianca/marmo. Poiché il marmo che riusciranno a mandarci in un primo momento è insufficiente, l’intervento procederà a step e dunque sarà concluso successivamente, ma comunque entro giugno". Quello che si farà a settembre riguarda le passeggiate di fronte ai concessionari Peppe e Maurizio, nel giardino accanto all’Hotel Angela e nel piazzale davanti a Cile’s.

Ma intanto la politica si scatena. Scrive la coalizione Per Fano (candidato sindaco Luca Serfilippi): "Cantieri bloccati e lavori in perenne ritardo: il nostro biglietto da visita per i turisti". La coalizione di centrodestra parla di "inefficienza della giunta Seri" e di "gestione caotica e poco professionale dei cantieri". "Il nuovo lungomare di Sassonia doveva essere concluso in concomitanza del Giro di Italia, invece l’assessora Brunori ha ammesso che i lavori riprenderanno a settembre lasciando un’incompiuta per tutta l’estate. Un danno anche per gli operatori e una cattiva gestione delle risorse pubbliche in quanto l’amministrazione per coprire i propri errori si vede costretta a pagare dei privati per ricavare i parcheggi eliminati". Polemiche anche per Torrette "con lavori terminati solo dopo l’estate".