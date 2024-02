Guida, esordio amaro: "Non ho visto la cattiveria che volevo"

L’esordio da presidente del Fano di Salvatore Guida coincide con una sconfitta. È lo stesso Guida che si presenta in sala stampa, accompagnato dal direttore Pierluigi Petritola, invece del mister. E già questo poteva essere un segnale di quanto poi accaduto in serata. "È stata una mia scelta in questo momento – esordisce – perché credo che Cornacchini stia meglio insieme alla squadra che non va rimproverata, ma va unita ancora di più. Credo che le parole del mister sarebbero state le stesse mie, anche perché la partita l’avete vista tutti". Ed ecco allora l’analisi di Guida sulla gara: "Complimenti al Notaresco innanzitutto. Nonostante i recuperi non ho visto la cattiveria che avrei voluto vedere in una squadra che ha intenzione di salvarsi e che comprende la posizione in cui si trova. Su questo andremo a lavorare questa settimana con tutti quanti, in serenità e tranquillità, ma cercando il più velocemente possibile di invertire questa volontà. Perché domenica contro il Chieti dobbiamo vincere. Non c’è altra scelta". Poi un passaggio sui tifosi. "Ci tengo a ringraziare la città (c’erano gli assessori Brunori e Lucarelli, ndr) – ha continuato il presidente Guida – e i tifosi. Nonostante sia stato un giorno lavorativo ho visto una discreta presenza e mi dispiace che alla fine si sia andati via col rammarico. Complimenti a loro perché non hanno mai fatto mancare il supporto e questa era una cosa che ancora non avevo visto". Ancora: "Urbinati ci sarebbe stato utile, ma ormai le giustificazioni non ci devono essere più. Quindi valuteremo diverse situazioni. I tifosi hanno ragione, c’è poco da dire, non posso imputare nulla. Sul mercato vedremo". In prova c’è un giocatore danese.

s.c.