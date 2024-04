"I waterfront saranno pronti per i primi giorni di giugno"

I waterfront di Sassonia e Torrette saranno terminati per i primi di giugno, viale Battisti sarà concluso a metà maggio e l’ultimo tratto, quello tra viale Alighieri e viale Adriatico, sarà posticipato a settembre. L’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori rassicura gli operatori turistici in allarme per il "disordine" creato dai cantieri di Sassonia e Torrette.

Anzi l’assessore fa sapere che, a parte qualche giorno di ritardo, a causa della pioggia, il programma dei lavori sarà rispettato e non ci saranno sorprese. I due progetti che interessano il waterfront di Torrette e Torrette dovevano essere terminati entro la fine di questa legislatura e così sarà, assicura Brunori. Siccome si vota l’8 e il 9 giugno, le opere saranno concluse entro quella data. La città intera, non solo gli operatori, sono in attesa di vedere i nuovi interventi, esprimere giudizi e fare valutazioni e confronti, con quello che c’era prima.

Questo vale soprattutto per l’ex anfiteatro Rastatt dove non tutti i cittadini hanno condiviso la scelta di abbatterlo per fare posto alla terrazza sul mare. Il primo taglio del nastro sarà a metà maggio per il nuovo viale Battisti, giusto in tempo per passaggio del Giro d’Italia di giovedì 16 maggio. I lavori, in questo momento, sono concentrati sul lato sud della strada (quello nord è già concluso da tempo) dove sarà realizzata una pavimentazione più pregiata e, soprattutto, saranno installati pali dell’illuminazione pieghevoli, tali da consentire il passaggio delle grandi imbarcazioni. Delle vere e proprie novità li definisce l’assessore Brunori, non previste nel progetto originario, ma inserite in corso d’opera. E’ questa una delle modifiche apportate al progetto dopo aver preso atto che la riqualificazione del viale doveva comunque assicurare il passaggio di barche da 45 metri. Altro cambiamento riguarda il tratto finale della strada, tra viale Alighieri e viale Adriatico: è stato eliminato il restringimento che avrebbe impedito i trasporti eccezionali, le aiuole verdi e le sedute, così come erano state pensate inizialmente a vantaggio degli esercizi commerciali e di cittadini e turisti.

"L’area piazza non subisce modifiche – chiariscono dall’assessorato ai Lavori pubblici – ma si creeranno elementi d’arredo non di ostacolo al passaggio delle grandi imbarcazioni. Al loro posto, infatti, saranno creati dei getti d’acqua, raso terra, in armonia con quanto previsto nel giardino davanti all’hotel Cristallo". Tutto questo, però, sarà realizzato a settembre per non creare disagi all’avvio della stagione balneare e "per andare incontro – fanno ancora presente dall’assessorato ai Lavori pubblici – alle esigenze degli operatori". Nella prima decade di maggio sarà terminata anche la riqualificazione del sottopasso di Ponte Sasso, con tanto di asfaltatura del parcheggio sovrastante, e per la fine di questo mese è in programma l’inaugurazione dei giardini nell’area ex Agip".

Anna Marchetti