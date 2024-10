Il Fano spera nel pienone col Real

Ultimo allenamento ieri pomeriggio per il Fano Calcio che domani al "Mancini" (ore 15,00) se la dovrà vedere col Real Vallone di Senigallia per la quarta giornata di campionato di Terza categoria. La squadra di mister Spendolini dovrà fare a meno di qualche giocatore importante per questo match che può essere considerato di alta classifica visto che la formazione senigalliese non ha ancora mai perso, anche se ha già osservato il turno di riposo.

È assai probabile che la formazione del Fano di domani ricalcherà quella che si è imposta nettamente domenica scorsa a Pesaro (0-9) contro il Casa33, mentre in panchina potrebbe fare la sua apparizione qualche infortunato che sta già sulla via del recupero come ad esempio Bianchi, Giovannelli e Giulini. Per quanto riguarda il pubblico, la società di via Toscanini si aspetta di riempire la Tribuna centrale come in occasione del debutto casalingo; manca ancora il tifo organizzato dei club, ma gli sportivi fanesi cominciano ad affezionarsi alla nuova squadra che è destinata a subentrare nella tifoseria granata a quell’Alma Juventus emigrata verso altri lidi. L’ingresso alla partita sarà, come sempre, gratuito.