"Il mio canto libero". La disabilità al cinema

Domani sera alle 18.30 sul grande schermo del Politeama, risuonerà la voce di una piccola grande donna protagonista di un video documentario sulla disabilità. Si intitola "Il mio canto libero" il cortometraggio realizzato da Alessia Di Girolamo (in foto), avvocato 47enne affetta da microsomia, tarantina di nascita ma fanese d’adozione, donna coraggiosa e determinata che sarà presente in sala per dialogare assieme a Maria Grazia Tiritiello (segretaria confederale Uil Marche) e Maria Cristina Mochi (attivista diritti civili) del sogno possibile che le disabilità si trasformino in normalità. "L’obiettivo - spiega - è far conoscere le difficoltà con cui ogni giorno devono convivere le persone disabili e le discriminazioni che spesso sono costrette a subire. Nonostante tante parole, buoni propositi, dichiarazioni di intenti ed anche qualche legge siamo ancora oggi ben lontani da vedere la vera integrazione sociale delle persone con disabilità. Per questo mi sono esposta personalmente, raccontandomi dinanzi ad una telecamera in un docufilm promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche". Sarà proiettato in Sala nera, ingresso libero senza prenotazione.