Il Polo 3 riscopre il ’Punto Fano’. E crea bellissime stampe moderne

Un progetto didattico legato all’arte del ricamo fanese, una ventina di ragazzi coinvolti e due premi vinti dal Polo 3 di Fano. Si intitola "ars Fortuna" il laboratorio di arte, sogni e solidarietà realizzato dalla classe 2 D Grafica e Comunicazione con la collaborazione della studentessa di 5A Web Community Serena D’Ambrosio e coordinato dalla prof Annamaria Ucci, che ha vinto il 1° Premio al concorso nazionale "Sulle vie della parità" ed il 2° posto nella sotto sezione Donne e Lavoro del premio "Sulle vie della parità nelle Marche". "Abbiamo preso spunto dalla storia del laboratorio di ricamo di Maria Bracci - spiega la prof Ucci - narrata nel libro ‘Il Punto Fano: una storia al femminile di arte, artigianato e solidarietà’, scritto da Giovanni Pelosi, Rosella Bevilacqua e Anna Maria Atturo, edito dalla Bcc di Fano nel 2016. Ne sono nati elaborati grafici degli studenti che hanno ripreso alcuni ricami e li hanno rielaborati in digitale. Alla fine sono stati stampati su alcuni bandana. In più Serena ha realizzato a mano due abiti (indossati nella foto da due studentesse, ndr) con il Punto Fano riprodotto con un filo di lana e con una spugna imbevuta di tinta". Prodotti di artigianato scolastico, che saranno protagonisti oggi alle 17.30 a Palazzo Bracci, la sede del Circolo Cittadino in via Garibaldi 17, nell’appuntamento "Il Punto Fano dalle donne della famiglia Bracci ai ricami moderni" in cui si potranno anche ammirare alcuni ricami della nonna Maria che il conte Lupo conserva in casa sua. Prenotazione consigliata allo 0721.887385.

Tiziana Petrelli