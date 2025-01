In ospedale arriva la vasca per il parto in acqua. Serfilippi: "Una risorsa per mamme e famiglie"

Al reparto di Ostetricia del Santa Croce arriva la vasca per il parto in acqua: sarà inaugurata venerdì prossimo grazie al contributo della Regione (25mila euro). La conferma arriva dal sindaco Luca Serfilippi che, come consigliere regionale, ha contribuito a dotare il servizio di Ostetricia dell’ospedale fanese di un nuovo servizio. "Questo progetto – commenta il primo cittadino – che ho avuto il piacere di sostenere durante il mio mandato come consigliere regionale, grazie al contributo della Regione Marche rappresenta per me oggi, che sono sindaco, motivo di grande soddisfazione".

E ancora Serfilippi: "La vasca per il parto in acqua non è solo uno strumento innovativo, ma una vera risorsa per le mamme e le famiglie. L’immersione consente una maggiore libertà di movimento e postura, favorendo il rilassamento anche nella fase prodromica del travaglio. Questo aiuta la produzione e il rilascio di endorfine, accorciando i tempi del travaglio e migliorando l’esperienza del parto". Un elemento di ulteriore ‘rifrattività’ per l’Ostetricia di Fano che, comunque, continua ad essere un punto di riferimento per le future mamme. "Il reparto di Ostetricia ha tutti requisiti – assicura il sindaco Serfilippi – per rimanere al Santa Croce". "Quello del parto in acqua – aggiunge il sindaco – è un servizio importante che risponde alle esigenze delle donne e delle famiglie, offrendo un’opportunità in più per vivere il parto in maniera serena e naturale nel nostro ospedale".

Il nuovo servizio, che s’inaugura venerdì prossimo, si aggiunge agli importanti investimenti annunciati dalla giunta regionale di centrodestra per il Santa Croce: dalla palazzina dell’emergenza-urgenza all’hospice pediatrico che si realizzerà nell’area dell’ex ospedaletto. Nella palazzina dell’emergenza-urgenza sono previste 4 sale operatorie per interventi chirurgici complessi, in particolare quelli ortopedici, che dovranno contribuire a frenare la mobilità passiva fuori regione. La struttura sorgerà in una parte dell’attuale parcheggio (quella più vicina al Pronto soccorso) mentre altri posti auto (199) saranno ricavati nell’area verde adiacente all’attuale area sosta, dove a dicembre è partita l’indagine archeologica. L’investimento complessivo sulla nuova palazzina è di 25 milioni di euro. Sono, invece, 7 i milioni di euro destinati all’hospice pediatrico per bambini colpiti da gravissime patologie di cui proprio l’altro ieri è stato annunciato l’avvio dell’iter per la variante urbanistica.

"Ora sulla realizzazione dell’hospice spingeremo sull’acceleratore – dichiara il sindaco Luca Serfilippi – il Comune garantiremo la massima celerità nel completamento della variante, mentre la Regione lavorerà in parallelo con la gara d’appalto per abbreviare i tempi. Dobbiamo dare forma a questo importante progetto che, non solo avrà un impatto significativo sulla qualità della vita delle famiglie coinvolte, ma rafforzerà la reputazione di Fano come città all’avanguardia in campo sanitario e sociale. Il nuovo hospice aiuterà tutti quei genitori che, in assenza di strutture adeguate, erano costrette a spostarsi in giro per l’Italia con i propri figli malati, affrontando enormi difficoltà".

Anna Marchetti