Incidente Fano, investito in bici da un’auto: ferito rifiuta i soccorsi

Fano (Pesaro e Urbino) 12 aprile 2024 - Investito e ferito, un giovane egiziano ha rifiutato le cure dei sanitari del 118 arrivati ​​a soccorrerlo. E' successo oggi intorno alle 12:45 in via Pertini (l'interquartieri) all'intersezione con via Bellandra dove si è verificato un incidente.

Coinvolti nello scontro un veicolo Kia condotto da un ragazzo fanese e una bicicletta con in sella l'egiziano di 25 anni che percorreva via Bellandra da Sant'Orso verso il mare.

Giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale lo impegnava in sella alle due ruote, andando ad urtare la fiancata anteriore destra dell'auto. L'egiziano rovinava a terra, subito soccorso. Ma in evidente stato di agitazione ha rifiutato il trasporto in ospedale.