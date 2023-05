Incidente a Fano, pauroso frontale tra due auto sulla strada di Carignano

Fano (Pesaro e Urbino) 13 maggio 2023 - Paura ieri per un frontale sotto la pioggia. Si temeva il peggio ma alla fine il bilancio è "solo" di una gamba rotta. Erano circa le 15:15 quando una Chevrolet Matiz guidata da un pakistano di 21 anni neopatentato che percorreva la Strada Provinciale 45 "Carignano" con direzione mare monte, a causa della forte pioggia che batteva in quel momento, è sfuggita al controllo del giovane ed inesperto automobilista, invadendo la corsia opposta. Proprio in quel momento, sfortunatamente, nella direzione opposta sopraggiungeva una Citroen C3 con a bordo una donna di Pesaro di 55 anni. Inevitabile l'impatto frontale. La Matiz dopo aver colpito l'altra auto si è rigirata fino a fermarsi nella sua corsia. Illesa la donna, gamba rotta per il pakistano. Sul posto un dispiegamento di forze: sono infatti intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, gli agenti del Commissariato di polizia di Stato e i Vigili Urbani, il carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e la ditta specializzata per la pulizia della strada. Il Commissariato ha infatti coadiuvato la pattuglia infortunistica della Polizia Locale nella viabilità, considerata anche la necessitò di chiudere la strada per circa mezz'ora, per il rilievi e per la rimozione dei mezzi incidentati fortemente danneggiati.