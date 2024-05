Incontro con il pm della Uno Bianca

A Mondavio è in programma una serata con il ‘pm della Uno bianca’, Daniele Paci. A organizzare l’interessante incontro, in calendario per il 9 giugno alle 21 alla biblioteca di San Michele al Fiume, è stato il gruppo ‘Fuoritempo’. L’iniziativa s’intitola ‘Mafie vecchie e nuove’ e si inserisce all’interno della ‘Primavera della legalità’ 2024, un cartellone di eventi sui temi della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, il rispetto dei diritti umani, il carcere e la finalità della pena detentiva, la tutela delle garanzie e dei doveri costituzionali. Nominato magistrato nel 1990, Paci dal gennaio al novembre del ’94, a Rimini (dove rimase fino al ’99), ha coordinato l’indagine che l’ha reso famoso: quella sulla Uno bianca e i fratelli Savi, imprimendo la svolta decisiva all’inchiesta sul gruppo di fuoco.

