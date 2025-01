"Intitoliamo un luogo al pittore Tom Storer"

"Un luogo per Tom Storer". Un gruppo di cittadini sta raccogliendo le firme (c’è tempo fino al 14 gennaio) per intitolare un luogo della città al pittore britannico (1915-1973) che, nato a Tynemouth, nel nord dell’Inghilterra, dopo la II Guerra Mondiale si trasferì a Fano, dove rimase fino alla sua morte. Per presentare la richiesta al Comune servono almeno 100 firme. A promuovere l’iniziativa è il comitato "Un luogo per Tom Storer" di cui fanno parte: Mauro Amati, Giovanni Bellantuono, Carlino Bertini, Francesco Bollini, Carlo Bruscia, Silvano Conti, Paolo Del Bianco, Paolo Alberto Del Bianco, Massimo Foghetti, Francesco Fragomeno, Umberto Gennari, Caludio Giardini, Stefano Marchegiani e Massimo Violante Falzacappa. A loro si sono aggiunti la Confraternita del Suffragio, Aretmista-Artisti e pittori fanesi e lo studio fotografico Del Bianco.

"Il nostro comitato – spiegano i promotori della raccolta firme – ha l’obiettivo di intitolare un luogo della città al pittore inglese che, grazie alla sua arte, ha reso omaggio a Fano e ai suoi abitanti". L’idea è di dedicare alla sua memoria uno dei luoghi più frequentati dal pittore britannico, come il moletto dell’Arzilla o il molo di ponente: ovviamente la decisione finale spetterà alla commissione toponomastica. "Nei suoi quadri – ricorda il comitato – Storer dipinse molteplici aspetti della città, dai vicoli alle piazze, dalle vedute ai personaggi più caratteristici: ancora oggi è molto amato dai fanesi". Le firme si raccolgono alla libreria Mondadori.

an. mar.