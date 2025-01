La "Fiesta" con countdown. Tremila in piazza del Popolo. Il 2025 al ritmo della Carrà

Non era una piazza strapiena come in altre occasioni, ma comunque decisamente festosa e desiderosa di brindare al nuovo anno (tante, in effetti, le bottiglie di spumante sequestrate ai varchi, per ragioni di sicurezza). Una piazza "emozionante" per il sindaco Andrea Biancani, che comunque parla di migliaia e migliaia di persone presenti (benché non contemporaneamente, si sottolinea): "Oltre 5mila persone si sono alternate in piazza del Popolo per il Capodanno, con il picco massimo di 3mila presenze durante il countdown per la ’Fiesta!’". Così la nota del Comune, all’indomani della serata che ha avuto come colonna sonora il tributo a Raffaella Carra realizzato da Claudia Celi e la musica live anni 60/70/80/90 della band di Dino Gnassi Corporation del Maurizio Costanzo Show, con tanto di ballerine e coreografie.

A fare il countdown sul palco della Biosfera anche il sindaco Andrea Biancani che ha augurato a tutti "un sereno e felice 2025. Vedere la piazza così piena – ha osservato – è un’emozione unica, si respira un’atmosfera bellissima che rappresenta un grande successo e un traguardo raggiunto insieme". Con Biancani, sul palco della biosfera, l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, che ha seguito la realizzazione di "Pesaro, il cuore del Natale" e di tutti gli eventi dedicati alle festività, l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti, l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi, il presidente di Aspes Luca Pieri e i consiglieri comunali Lorenzo Montesi e Antonio Bartolomei. "Adesso – ha proseguito il sindaco Biancani – lo sguardo è rivolto a ‘Coltiva la Capitale’, la tre-giorni di eventi, musica e spettacoli organizzati per celebrare il passaggio di consegne con Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025".

L’evento clou sarà l’11 gennaio all’auditorium Scavolini alla presenza di ospiti di rilievo "come Neri Marcorè, un ambasciatore illustre – ha ricordato Biancani – della Cultura e dei nostri luoghi". All’auditorium Scavolini sarà presente anche il ministro alla Cultura Alessandro Giuli insieme ai due giornalisti-conduttori Marianna Aprile (La7) e Gianluca Semprini (Rai) che guideranno il pubblico presente in Auditorium nello spettacolo di chiusura Pesaro 2024. Alla data principe di sabato 11 gennaio, Pesaro 2024 aggiunge altre 48 ore di eventi, venerdì 10 e domenica 12, con concerti, spettacoli, laboratori, letture, proiezioni, degustazioni enogastronomiche, feste nei locali e musei aperti in tutto il centro di Pesaro, coinvolgendo i luoghi della cultura e dell’incontro.