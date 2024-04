La Luiss premia Mirco Carloni con l’"Italian politic award"

La Luiss, prestigiosa università romana legata al sistema confindustriale, ha istituito un premio per i parlamentari maggiormente attivi sotto il profilo legislativo. Fra i premiati anche il parlamentare fanese Mirco Carloni (in foto) per la sua legge sulle facilitazioni e l’ingresso dei giovani nel mondo dell’agricoltura. La premiazione, con il conferimento degli attestati dell’"Italian politic Awards" si è svolta nell’aula Chiesa dell’ateneo romano.

La legge che porta il nome del deputato fanese pone, tra le altre cose, l’attenzione sul ricambio generazionale che è una delle maggiori sfide "per la nostra agricoltura", come dice lo stesso deputato leghista. Che aggiunge: "L’inserimento dei giovani continua a presentare una serie di ostacoli sia sotto il profilo creditizio che burocratico". Mirco Carloni, che è presidente della commissione Agricoltura della Camera, arriva all’elaborazione di questa legge, accolta con grande favore da tutte le organizzioni del settore, dopo una lunga esperienza fatta come assessore regionale. Per altro le Marche hanno visto una perdita molto elevata di aziende impegnate nel mondo dell’agricoltura perché sono passate dalle 1562 del 2018 alle 1394 del 2023 con una perdita netta di 168 imprese pari ad oltre il 10 per cento. E sotto questo profilo la provincia di Pesaro non rappresenta una eccezione. E proprio sulla scorta del lavoro fatto e di altri parametri, l’università Luiss ha voluto conferire il premio per "Futuro e sostenibilità", al parlamentare della Lega che ora corre per le Europee.

Gli obiettivi di questa legge sono: promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo; rilanciare sistema produttivo agricolo, con interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. Tra le finalità di questa legge che prevede anche un fondo di oltre 200 milioni di euro, c’è anche un ‘‘invito’ alle amministrazioni comunali a riservare il 50 per cento dei posti nelle fiere proprio ai giovani agricoltori per la vendita diretta della propria produzione.

Quindi una serie di incentivi che i docenti della Luiss hanno ritenuto fondamentali per rilanciare questo comparto in difficoltà e quindi hanno assegnato questo premio al deputato fanese. Non una giornata per molti quella che si è svolta nell’aula dell’università Luiss, perché i parlamentari premiati, alcuni anche alla carriera, come è stato per Pierluigi Bersani, sono stati in totale una ventina.