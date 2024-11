La seconda vita degli indumenti: "In un anno 24 quintali di abiti usati"

di Sandro Franceschetti

In poco più di un anno ha raggiunto i 2.459 chilogrammi il peso complessivo degli indumenti, delle coperte, lenzuola, tovaglie e asciugamani in buono stato raccolti dal ‘Punto RivesTiAmo’ di Mondavio, operativo dal 16 ottobre 2023 nella frazione di San Michele al Fiume, nel seminterrato dell’oratorio di piazza Costanzo Micci.

Oltre 24 quintali destinati alla solidarietà e all’inclusione sociale e che significano anche sostenibilità ambientale. Perché gli abiti e la biancheria che arrivano qui, anziché trasformarsi in rifiuti da destinare alle discariche diventano beni preziosi e assolutamente dignitosi per le famiglie del territorio che vivono in difficoltà economica. "E’ un’esperienza che sta ottenendo un grande riscontro – evidenzia il consigliere comunale di Mondavio, Sauro Bigelli, responsabile del gruppo ‘EcoVolontari’, che oltre a portare avanti numerose iniziative a tutela dell’ambiente gestisce anche il ‘Punto RivesTiAmo’ -. Quando siamo partiti, 13 mesi fa, lo abbiamo fatto perché sentivamo dello scetticismo rispetto all’introduzione dei vestiti nei contenitori presenti nelle isole ecologiche, mentre in questo modo la gente sa che si da vita a una filiera locale".

Ed è proprio così, in quanto "abiti e biancheria vengono ritirati dalla cooperativa sociale ‘Contatto’ di Fano, che li seleziona e li igienizza, mettendoli poi a disposizione di chi ne ha bisogno attraverso la mediazione dell’Ambito Sociale 6 di Fano e gli assistenti sociali dei Comuni che ne fanno parte. E ciò che non viene distribuito è messo in vendita nei negozi della ‘Contatto’ per finanziare i suoi progetti di inserimento lavorativo di persone fragili e per promuovere la cultura del riuso". Insomma, una filiera virtuosa, che parte dai cittadini e prosegue attraverso le realtà istituzionali e di volontariato.

Lunedì prossimo per festeggiare il primo compleanno del ‘Punto RivesTiAmo’, alla biblioteca di San Michele è previsto un incontro pubblico col sindaco Mirco Zenobi, Sauro Bigelli e Michele Altomeni di ‘Contatto’ per fare il punto sui primi 13 mesi di attività, "dedicato – riprende in conclusione Bigelli – alle tantissime famiglie di Mondavio e della vallata che credono nel progetto".