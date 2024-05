Laboratorio per giovani scrittori. In cattedra il ’premio Campiello’

Non più un concorso a premi (in denaro) per portare alla ribalta il talento dei giovani scrittori inediti, ma un’occasione unica per coltivare la propria passione per la scrittura. "Èdita" il concorso letterario per esordienti organizzato e promosso dalla Fondazione Carifano quest’anno si trasforma infatti in un workshop gratuito per la narrativa, in forma residenziale, gratuito per i vincitori del Bando promosso. Il workshop si terrà a Fano nella settimana dal 2 all’8 settembre 2024 e verrà condotto dallo scrittore professionista Matteo Cellini, vincitore del premio Campiello e finalista dello Strega. Per accedere al bando i candidati (sia esordienti sia già editati) devono essere residenti nella regione, avere tra 18 e 35 anni. Un comitato tecnico, selezionerà i 7 partecipanti scegliendoli tra i candidati che dovranno inviare un racconto breve (max 10 cartelle) o l’estratto di un romanzo (le prime 20 pagine) entro l’11 giugno 2024 a info@fondazionecarifano.it. Entro il 6 luglio 2024 il Comitato tecnico renderà nota la graduatoria dei candidati, il cui esito verrà pubblicato sul sito di Fondazione Cassa di Risparmio di Fano https://fondazionecarifano.it.