L’Accolta dei 15 firma la rassegna numero 71

L’ultima edizione era stata la numero 70, nell’ottobre 2017, assessore alla Cultura Stefano Marchegiani. Poi la storica rassegna d’arte fanese conosciuta come "L’Accolta dei 15" è caduta nel dimenticatoio. Fino a poche settimane fa quando l’eclettico artista Doro Catalani ha deciso di riprovarci, proponendo "I giorni dell’Accolta, quando le arti e le generazioni si incontrano", un ciclo di appuntamenti dal 3 al 7 luglio nel chiostro dell’ex convento di Sant’Agostino in cui sarà possibile anche accedere agli scavi vitruviani. Venti artisti e quattro intrattenitori daranno vita ad una kermesse che unisce più arti: dalla visiva al canto, dalla musica alla danza per offrire ai giovani un’occasione per appassionarsi. "Era il 1945 – spiega Catalani -. quando a Fano, subito dopo la Liberazione, 15 artisti fanesi per nascita o per adozione, uniti dalla passione per l’arte e dall’amicizia, fondavano la ’Accolta dei quindici’ e nel 1946 davano vita nelle sale della scuola elementare Luigi Rossi oggi MeMo, alla loro prima mostra d’arte. Da allora generazioni di artisti si sono dati il cambio, perciò l’Accolta è diventata nel tempo un punto di riferimento importante delle realtà creative cittadine". Dal 2017 però si sono succeduti sette anni di silenzio, in cui gli artisti fanesi "hanno continuato a produrre e ad esporre le loro opere ma in ordine sparso - prosegue Catalani -, accumulando ricche esperienze ma privando le nuove generazioni locali di un luogo dove cimentarsi e trovare il coraggio di esprimersi". "E’ doveroso offrire ai giovani un luogo e un’occasione dove possano mettersi in gioco. Occasione questa per l’Accolta – conclude – affinché torni ad essere un punto di riferimento importante nelle estati cittadine".

ti.pe.