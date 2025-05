L’associazione InFormAzione debutta con l’AI

Si è recentemente costituita a Cartoceto una nuova associazione di volontariato. Si chiama InFormAzione (IFA) Odv ed è guidata dal presidente Alessandro Giovagnoni (in foto), dal vice Fernando Maruccia, dal segretario Luca Caverni e dal tesoriere Massimo Scarpetti. Il suo ‘debutto pubblico’ è previsto per stasera alle 20,30 nei locali del centro pastorale parrocchiale ‘La Fenice’ di Lucrezia, in Via della Repubblica 7, dove si terrà l’incontro dal titolo ‘Intelligenza artificiale: rischi e opportunità’, organizzata dalla nuova associazione insieme al Circolo Sandro Pertini di Fano.

InFormAzione ha l’obiettivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e un confronto con tutte le componenti della società, intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini in attuazione dei valori della democrazia, della partecipazione, della trasparenza, della solidarietà e dell’uguaglianza. E’ aperta a tutti coloro che intendono partecipare alla ‘polis’ come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività. Il tutto viene racchiuso nelle tre parole che creano l’acronimo: informazione, formazione e azione. L’appuntamento odierno avrà come relatore il professor Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino. Interverranno per il saluto e un’introduzione il presidente di InFormAzione Giovagnoni e il vice Maruccia, mentre a coordinare l’incontro sarà Tiziano Busca del Circolo Pertini di Fano.

