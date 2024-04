Lavori di straordinaria manutenzione. Sospesa l’attività di residenza sanitaria

"Spiace non poter più fornire il servizio per cause che non dipendono da noi e speriamo di riuscire a riattivarlo il prima possibile, perché i 18 posti di Rsa attivi nella nostra associazione che ora si perdono… erano gli unici di tutta la città di Fano". Con queste parole ieri il presidente della onlus fanese Cante di Montevecchio, Giovanni Di Bari (foto), ha annunciato l’imminente sospensione dell’attività di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). "Tale sospensione - ha spiegato - si rende necessaria al fine di svolgere lavori di straordinaria manutenzione, anche richiesti dalla normativa regionale, che permetteranno un miglioramento ed un ampliamento dei locali destinati all’assistenza degli ospiti di Residenza Protetta e Residenza Sanitaria Assistenziale. Per questo motivo dal prossimo 15 maggio l’attività della RSA sarà sospesa". Da quel momento gli ospiti presenti nella struttura saranno gestiti dal Distretto sanitario, che gli garantirà la continuità assistenziale.

"D’accordo con noi - prosegue Di Bari - le persone ospiti saranno spostate in altra Rsa. Ma saranno poche, perché già da oggi si faranno sempre meno inserimenti per avere il 15 maggio meno ospiti possibili, per non creare disagio a ospiti e familiari". La sospensione della attività non comporterà però variazioni del personale dipendente, che rimarrà operativo all’interno del servizio di Residenza Protetta (20 posti) che non subirà alcuna interruzione o modifica.