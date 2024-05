Le parole di Giulia Baldelli

Uscirà in libreria e negli store online dal 28 maggio ‘Le parole che mi hai lasciato’, secondo romanzo dell’autrice Giulia Baldelli (foto), fanese d’origine e bolognese d’adozione, che ha ottenuto notevole successo con la sua opera d’esordio ‘L’estate che resta’. Nata nella Città della Fortuna nel ‘79, Baldelli, che torna spesso nelle Marche, racconta di se: "A sei anni imparo a leggere e non mi fermo più. Divoro romanzi che compro alla libreria ‘Il Libro’ nel corso di Fano o prendo alla biblioteca Federiciana. Terminato il liceo, m’iscrivo a chimica farmaceutica e in un certo senso mi allontano dal sogno della scrittura, che per strane ragioni arrivo proprio a dimenticare. A quarant’anni, dopo aver svolto varie attività manageriali e di consulenza, sento che c’è una parte di me, intima, creativa, che non ho non ancora espresso e che non voglio sprecare".

Nasce così il suo primo romanzo, ‘L’estate che resta’, edito da Guanda nel 2022, finalista a cinque premi letterari, già uscito in Spagna nel 2023 e che ad agosto sarà pubblicato dall’editore tedesco Dumont che lo porterà alla Buchmesse di Francoforte. Il 28 maggio, come detto, Baldelli sarà in libreria con ‘Le parole che mi hai lasciato’. Protagonista è Adriano, un ragazzo 17enne, che dopo il suicido della sorella Betta, grazie all’incontro inaspettato con una donna, inizia un percorso di sofferta educazione e guarigione del suo cuore.

Sandro Franceschetti