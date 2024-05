’Like a Virgin’ a teatro. In scena il mito di Madonna

di Tiziana Petrelli

Sul palco del Teatro della Fortuna venerdì sera alle 21 andrà in scena la storia musicale di una giovane donna italo-americana determinata a diventare una star: "Le persone non sanno ancora quanto io sia brava - dichiarò nel 1983, agli albori di una lunghissima carriera ancora sulla cresta dell’onda -, ma lo scopriranno presto. Nel giro di qualche anno tutti lo sapranno. Ho progettato di diventare una delle star più grandi di questo secolo". E così effettivamente è, da oltre 40 anni.

Sarà il nuovo cross-sound dell’Orchestra Sinfonica Rossini intitolato "Madonna. Like a virgin", a chiudere il cartellone concertistico di ‘Sinfonica, La musica attorno’ del Teatro della Fortuna di Fano, che quest’anno celebra i 30 anni della sua Orchestra. Una nuova produzione firmata dal giornalista musicale Claudio Salvi che dopo i successi ottenuti dagli omaggi ai Pink Floyd, ai Queen, ai Led Zeppelin e agli Abba, passando per Battisti, Mina, i Beatles, Bob Marley ed Elvis, arriva oggi a celebrare la Regina del Pop, Luisa Veronica Ciccone, in arte Madonna, un’artista che ha fatto scuola dai primissimi anni 80 scalando le vette di tutte le classifiche di gradimento e di vendite, celebrata a livello internazionale e capace di attirare l’attenzione del pubblico e della stampa con i suoi comportamenti ritenuti trasgressivi, nonché per i suoi videoclip iconici. Una diva e un’imprenditrice determinata a lasciare il segno in ogni sua impresa, tanto che nel 2023 secondo il Guinness dei primati "è l’artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, con all’attivo oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 83 milioni nei soli Stati Uniti d’America (sommati tra 64,5 di album e 18,5 di singoli) il che la rende una delle artiste con maggiori vendite in assoluto".

"Come in tutti i progetti crossover della Sinfonica Rossini - anticipa Claudio Salvi, fucina inesauribile di concept e testi - accompagniamo la musica alla storia del personaggio. Questa volta però ho voluto fare una cosa un po’ diversa, sono partito da una storia immaginaria che ha un incipit autobiografico. Perché quando Saul Salucci (il presidente dell’Osr, ndr) mi ha proposto ‘Madonna’, dentro di me ho detto: Cavolo, no! Perché sia per generazione sia per gusti, Madonna non è stata mai nelle mie corde". Sul palco a dirigere la Rossini, il maestro Roberto Molinelli, la cantante Clarissa Vichi, Francesco Troilo di Carlo, cantante e ballerino e Giulia Bellucci, attrice del territorio chiamata a dar voce al testo di Salvi, interpretando una giornalista musicale incaricata dal suo editore di scrivere un libro su Madonna. Biglietti da 8 a 15 euro, anche su liveticket.