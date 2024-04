Lo Street Food protagonista alla Palla

Riparte l’VIII Edizione dell’International Street Food la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato di Pesaro-Urbino. Sarà a Pesaro da oggi a domenica 28 aprile, la 35° tappa che si svolgerà in piazzale della Libertà Lungomare-Palla di Pomodoro dalle ore 12 alle 24. L’iniziativa dedicata al cibo di strada ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale. In questa tappa sarà possibile gustare tra le molte specialità: gli arrosticini, la cucina argentina, la cucina siciliana, il kurtos ungherese, gli hamburger di Angus, gli hamburger di Fassona, gli hamburger di Chianina, la cucina brasiliana, le polpette, gli hamburger di maiale iberico, il pesce fritto, i panini con il polpo gourmet, la cucina messicana, le bombette di Petriglia, i donuts americani, lo gnocco fritto, il pullet pork, le varie fritture, la cucina pugliese, la cucina gluten free, presente anche Porcobrado che nel 2017 e nel 2022 è stato incoronato come miglior panino in Europa, agli European Street Food Award e il Gambero Rosso lo ha appena premiato come campione della Lombardia.

l. d.