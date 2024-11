Luci a led e pannelli. E lo stadio è più green

Uno stadio più green ed efficiente, per un sensibile risparmio energetico (e di soldi in bolletta) e per consentire ai giovani di praticare lo sport in un impianto migliore. La giunta comunale di Pergola guidata dal sindaco Diego Sabatucci ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione degli impianti e delle attrezzature dello stadio ‘Mario Stefanelli’, per il quale è stato ottenuto un finanziamento regionale di 58mila euro, ai quali se ne aggiungeranno 40mila dal bilancio dell’Ente locale. Le opere partiranno nei prossimi giorni.

"L’obiettivo del progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Castratori - è quello di migliorare gli impianti dello stadio comunale nell’ottica del risparmio dei consumi energetici, che comporterà anche quello in bolletta. Per questo, si procederà sia alla riqualificazione dell’illuminazione del campo in erba sintetica con lampade a led, che a quella energetica degli spogliatoi mediante l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria".

"Interventi importanti – aggiunge Castratori - per i quali, come amministrazione, investiremo, in aggiunta al finanziamento regionale, oltre 40mila euro, che permetteranno di ottenere, al termine dei lavori, un rilevante risparmio energetico rispetto allo stato attuale, di rendere più efficiente la struttura e di porre rimedio a criticità tecniche che si trascinavano da tempo". Per quanto riguarda l’illuminazione, al posto dei 24 corpi illuminanti esistenti ne saranno installati 12 nuovi a Led, che garantiranno lo stesso grado d’illuminazione attuale, ma con un consumo decisamente più basso, quantificabile almeno in un 20%".

E ulteriori risparmi scaturiranno dalla installazione di pannelli solari sopra alla copertura della tribuna e al tetto degli spogliatoi, che consentirà di integrare l’impianto termico esistente per la produzione di acqua calda sanitaria. "Lavori necessari – conclude l’assessore Castratori -, che permetteranno alla società che ha in gestione le strutture, l’Unione Calcistica Pergolese, di avere uno stadio sempre più efficiente, e ai tanti bambini e ragazzi del sodalizio, circa 180, di svolgere la loro attività sportiva in impianti riqualificati, moderni e sicuri".

Sandro Franceschetti