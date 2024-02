Lunano, poker di reti e colpaccio. Nuova Real impatta a San Costanzo

r.altofoglia

3

s.veneranda

3

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Serratore (10’ st Bonelli), Fabbri Marco, Mazzanti, Bricca, Gabellini D, Corsini (32’ st Torreggiani), Gabellini N, Allegretti (10’ st Santini), Sacchi (49 st Hoxha), Ricci. All. Melini T.

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Barbarossa, Costantini, Bernacchia, Piccinetti, Vampa, Vitali, Ballerini (29’ st Marchionni), Ordonselli, Intili, Gorgolini (38’ st Carneroli).

All. Della Betta.

Arbitro: Rossetti di Ancona

Reti: 32’ pt e 4’ st Gorgolini, 40’ pt (rig.) e 18’ st (rig.) Sacchi (rig), 21’ st Ricci, 41’ st Marchionni.

BELFORTE ALL’ISAURO

Sotto la pioggia prende vita una partita ricca di gol. Al 32’ il Santa Veneranda passa in vantaggio grazie ad una palla lunga che sorprende la difesa, Gorgolini a tu per tu col portiere lo supera con un pallonetto.

Al 40’ Ricci viene atterrato in area, inevitabile il penalty che Sacchi trasforma. In avvio di rispresa ancora in vantaggio il Santa con Gorgolini che da posizione ravvicinata batte Pagliardini.

Al 63’ secondo calcio di rigore per il Real per intervento di mano, dal dischetto Sacchi sigla il 2-2. Al 66’ i locali la ribaltano con Ricci che dal limite piazza la palla nell’angolino. All’86’ Marchionni concretizza al meglio una palla sporca in area siglando il 3-3.

re. pe.