Malore, accosta col furgone. Ma è troppo tardi

Ha fatto giusto in tempo ad accostare quel furgoncino bianco a lato della strada, sull’erba, e ad aprire lo sportello in cerca di aiuto. Non c’è riuscito. Perché subito dopo si è accasciato sul sedile di guida. Esanime. E’ successo ieri pomeriggio poco prima delle 17, nei pressi della Pista dei Go Kart di Pontesasso. La vittima è un uomo di Marotta.

Un passante ha assistito alla scena ed ha immediatamente allertato i soccorsi, ma la sua pur tempestiva premura non è bastata. Quando si è avvicinato, infatti, l’uomo alla guida del furgone non respirava già più. L’ambulanza del 118 è arrivata come un lampo, con l’infermiere e il medico a bordo. Ma purtroppo per non c’era più nulla da fare che constatare il decesso. Un malore fatale di cui, evidentemente, quel signore si è reso conto ma che gli ha comunque dato la possibilità di evitare uno schianto pericoloso per altri, lungo la statale Adriatica Sud che poco prima stava percorrendo.