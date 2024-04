Mamadou sbarca alla festa dei popoli

La sua storia ha ispirato il film "Io Capitano" di Matteo Garrone, candidato per l’Italia all’Oscar per il miglior film internazionale. Ed ora Mamadou Kouassi arriva a Fano per raccontarla di persona, in occasione della quarta edizione della Festa dei popoli 2024 dell’ufficio Migrantes della Diocesi, intitolata ‘Colori diversi per un’unica tenda’. E’ lui l’ospite più atteso della tavola rotonda in programma il prossimo 25 maggio alle 18 sotto la tensostruttura del Lido, momento centrale di un ciclo di eventi che prende il via questo venerdì. Mamadou Kouassi - mediatore culturale ora 40enne, partito dalla Costa d’Avorio nel 2001, attraversando tre paesi e a piedi il deserto del Sahara prima di finire nelle mani del trafficanti libici che gli hanno fatto conoscere per tre anni l’orrore dei lager - dialogherà con Lassina Doumbia come lui minore non accompagnato che ora è il mediatore culturale della struttura Sai di Belgatto (una delle tre del territorio diocesano, che al momento accolgono in tutto 45 minori) ma anche con Mohamed Kenawi e con una famiglia accogliente del gruppo Refugees Welcome di Pesaro. "Le migrazioni non sono un problema da gestire, ma un’occasione di rinnovamento, di crescita e di risveglio delle coscienze… perché l’incontro con l’altro è portatore di una ricchezza enorme". Ne è sicuro don Sandro Messina, direttore dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola, che si occupa della pastorale della mobilità umana (immigrati, rifugiati, profughi, apolidi, richiedenti asilo, rom, sinti, nomadi…), così com’è altrettanto sicuro che "l’incontro tra i popoli è più semplice attraverso le nuove generazioni, perché i bambini non hanno muri e pregiudizi come noi adulti".

E’ con questo spirito che il don per conto della Diocesi, in collaborazione con l’assessorato Pari Opportunità del Comune di Fano e la Caritas, ha organizzato una serie di iniziative che condurranno alla Festa dei popoli vera e propria. Si parte venerdì 3 maggio con l’incontro insieme all’avvocato immigrazionista Paola Graziosi dal titolo ‘Minori Stranieri non Accompagnati: il sistema di accoglienza funziona? Criticità e opportunità legislative" nella Sala della Cultura in Via Arco d’Augusto 81 alle 21. Si prosegue sabato 11 maggio dalle 15 alle 19 all’Istituto Don Orione con un laboratorio per un gruppo misto di 15 partecipanti dai 12 ai 18 anni a cura della regista Laura Fratini, ispirato al libro "Nel Mare ci sono i coccodrilli" di Fabio Geda. Sabato 18 maggio invece si svolgerà il "2° Memorial Barbara Zenobi" che prevede il torneo di calcetto".

Tiziana Petrelli