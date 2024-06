Marco Gaggi coglie l’attimo, doppietta a Most

Ha colto l’attimo Marco Gaggi, che non ha esitato nello sfruttare l’opportunità di partecipare come wild card al campionato internazionale di motociclismo tedesco e si è tolto pure lo sfizio di centrare una storica doppietta nel GP di Most in Repubblica Ceca. Il ventenne fanese è stato infatti il primo pilota italiano a dominare un appuntamento della categoria Supersport 300 dell’IDM di Superbike, dove aveva deciso di gareggiare per provare alcune novità nella propria moto e per prendere maggiore confidenza col circuito sul quale correrà nel weekend del 19-21 luglio nella prossima tappa del Mondiale.

Un test tramutatosi insomma in trionfo, con tanto di conquista della pole, nonostante al via in griglia di partenza ci fosse anche il campione del mondo in carica Jeffrey Buis. E in entrambe le corse Marco Gaggi sulla sua Yamaha del team BrCorse di Arcore (MB) ha preceduto sul podio proprio l’olandese, che dopo le prime sei gare è leader della classifica dell’IDM in sella ad una KTM della Freudenberg Paligo Racing. "Sono davvero soddisfatto, perché al di là delle due vittorie abbiamo registrato eccellenti riscontri rispetto a quelli che erano i nostri obiettivi – spiega il testimonial di Comune di Fano ed Amici Senza Frontiere –. Dopodiché è chiaro che c’è anche tanta gioia per aver vinto, sia per il fatto che né io né il mio Team avevamo mai corso nell’IDM sia per esserci riusciti arrivando davanti ad un avversario del calibro di Jeffrey Buis. Non portiamo a casa punti essendo in gara da wild card, però torniamo con maggiore consapevolezza dei nostri mezzi ed una grande carica in vista del prossimo impegno nel Mondiale in programma proprio sul circuito di Most tra meno di un mese. Intanto ringrazio il Team, col quale mi sono subito trovato benissimo già dal primo giorno l’anno scorso e spero di toglierci molte altre soddisfazioni assieme".

b.t.