Marmorini: "Meritavamo di prenderci la vittoria"

L’Alma Juventus Fano è in silenzio stampa. La situazione di classifica è difficile, poiché la squadra di mister Cornacchini è in piena zona playout con la graduatoria molto corta e suscettibile di cambiamenti giornata dopo giornata. Nella sala stampa del ‘Di Tella’ arriva soltanto l’allenatore del Vastogirardi, Marmorini. "Contro il Fano meritavamo di vincere – il commento, senza mezzi termini, del trainer dei molisani –. I miei ragazzi hanno disputato una gran partita dal punto di vista tattico e dell’atteggiamento. L’Alma Juventus Fano ha fatto di meno per vincere, trovando i gol su calcio di rigore e punizione. Per la salvezza ci siamo anche noi Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza guardare la classifica, conquistando quanti più punti possibili. Ora l’obiettivo è tornare al successo già dal prossimo turno".