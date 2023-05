Minaccia per riavere i soldi della droga: arrestato un 40enne di Marotta

Pesaro, 25 maggio, 2023 – «Dammi i 5mila euro che mi devi: o me li dai o finisci male». Questo, più o meno, il tono della minaccia che un 40enne di Marotta ha fatto a un commerciante 43enne, anche lui con un negozio a Marotta, anche se di origine campana. Il 43 enne, secondo la polizia – commissariato di Fano, Senigallia e Squadra Mobile di Pesaro – aveva un debito di 5mila euro con il suo fornitore. Dietro l’indagine, ci sarebbe l’arresto fatto lo scorso 15 marzo a carico del commerciante 43enne ora minacciato, che era stato trovato in possesso di 1,3 chili di hashish, che nascondeva in casa. E probabilmente nel debito dei 5mila euro c’è in conto anche quello.

Fatto sta che i poliziotti martedì scorso erano presenti all’appuntamento (ovviamente concordato) tra i due: e quando il commerciante ha consegnato i soldi all’altro, i poliziotti sono intervenuti e l’hanno arrestato. Poi hanno fatto una perquisizione a casa sua, anche con l’aiuto del gruppo cinofilo di Ancona.

E qui sono spuntati, grazie al fiuto dei cani, altri 140 grammi di cocaina, nascosta in un comodino vicino al letto: un panetto di 120 grammi e altri 20 in un altro involucro.

Sequestrato un bilancino di precisione e circa 2mila euro in contanti. Il 40enne è ora disposizione del giudice per l’interrogatorio.