Nodo parcheggi in centro: "Abbonamenti ai residenti"

"Rivoluzione parcheggi in centro storico: abbonamento per residenti ed operatori". E’ la proposta del candidato sindaco del centrodestra, Luca Serfilippi: "L’obiettivo è permettere a residenti e operatori commerciali di parcheggiare, dal lunedì al venerdì, negli stalli blu con un abbonamento annuale". Per rispondere al fabbisogno di centro storico e zona mare, Serfilippi propone un parcheggio multipiano: "L’ubicazione migliore va condivisa con il tavolo economico e con i cittadini. In centro storico va istituita una vera zona a traffico limitato con ingressi vigilati perché vi acceda solo chi è in possesso del permesso di carico e scarico. Dobbiamo evitare quello che avviene attualmente ad ogni ora del giorno: camion e camioncini di corrieri che mettono a rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti".

Sul trasferimento della Caserma Paolini dallo Stato al Comune, Serfilippi polemizza con l’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini che ha dato l’annuncio: "Ci saremmo aspettati un ’grazie’ al governo di centrodestra che ha reso possibile l’operazione. Sono curioso di conoscere dove siano le risorse di bilancio per finanziare le opere annunciate (trasferimento della Polizia locale, Urbanistica, Lavori pubblici e parcheggio sotterraneo, multipiano, ndr). Cucchiarini fa solo demagogia. Il sindaco ha sempre detto che la soluzione migliore sarebbe stata portare la Polizia locale al Conad Flaminio, ora Cucchiarini annuncia che si trasferirà all’ex Caserma. Se ci sono progetti li mostri, altrimenti sono solo spot".

an. mar.