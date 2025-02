Nuovi orari in Comune

Da domani al Comune di Mondavio entreranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico dell’ufficio anagrafe e di stato civile, che si occupa anche del servizio elettorale, di leva e cimiteriali. Per tutti i lunedì, l’ufficio sarà disponibile il mattino dalle 9 alle 13,30. Il martedì doppio turno: dalle 9 alle 13,30 e dalle 16 alle 18, così come il giovedì. Il mercoledì apertura mattutina nel consueto orario 9-13,30, che sarà replicato anche il venerdì. I numeri telefonici da contattare sono lo 072197312 e 072197101 selezionando l’interno 4. Per gli eventi che richiedono la presenza dell’ufficiale di stato civile (redazione atti di morte) negli orari di chiusura dell’ufficio si può telefonare al 329.4567867.