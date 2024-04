Nuovo look per il campo di Calcinelli. Sarà pronto per l’inizio del campionato

Iniziati gli interventi di manutenzione e di riqualificazione del campo da calcio di Calcinelli. I lavori nell’impianto sportivo consisteranno in un’opera di ripristino di un tratto di muro di recinzione attualmente pericolante, nel rifacimento della centrale termica degli spogliatoi e nel ripristino del manto erboso mediante trasemina. Il totale dell’investimento é di 80mila euro, di cui 50mila provenienti da fondi della Regione Marche. L’amministrazione prevede che tutti e tre gli interventi siano terminati per l’inizio della nuova stagione calcistica, così da consentire alla società sportive di svolgere tutte le attività 2024-2025 nell’impianto.

A confermare queste tempistiche è il sindaco Pietro Briganti, che puntualizza: "Il rifacimento del muro procede spedito e dalla prossima settimana prenderà il via anche la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda degli spogliatoi, che consentirà maggiore efficienza e minori consumi, con un passo importante in avanti sul piano della sostenibilità sia ambientale che economica. Il rifacimento del fondo, che rimarrà in erba naturale, invece, comincerà quando potremo contare su condizioni meteo più stabili, con tutta probabilità tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Tutti e tre i lavori, comunque, saranno conclusi in tempo utile per l’avvio della prossima stagione calcistica". Sicuramente una buona notizia per l’Asd ‘Nuova Real Metauro’ che sta ottimamente figurando nel girone ‘A’ di prima categoria ed è in lotta per le pozioni di vertice; e anche per la società di settore giovanile ‘Real Metauro 2018’ che coinvolge 400 ragazzi e ragazze e ha uno staff con 23 allenatori. "In questo periodo la squadra di prima categoria dovrà spostare gli allenamenti nel campo di Saltara – riprende il sindaco – e sempre a Saltara si svolgeranno le attività delle formazioni giovanili; ma poi da settembre avranno a disposizione un campo migliore, più sicuro e con degli spogliatoi adeguati dal punto di vista termico. E le novità non finiscono qui, perché entro il mese di maggio verrà avviato anche un altro intervento, che permetterà di potenziare l’impianto di alimentazione del sistema di irrigazione del tappeto verde, mediante la realizzazione di vasche di accumulo alimentate da acque di recupero, per il quale utilizzeremo un contributo di Aato idrico di 20mila euro, integrato con fondi comunali".

Sandro Franceschetti