"Obiettivo raggiunto. E non era scontato"

Ad una giornata dalla fine del campionato il Fossombrone ha messo in cassaforte la salvezza matematica che garantisce la partecipazione anche per la prossima stagione nel massimo campionato nazionale di dilettanti. Il punto utile è arrivato nel match con il Sora. "Abbiamo incontrato un avversario tosto. battagliero su ogni pallone- sottolinea il giorno dopo il dg Marco meschini- noi anche domenica non siamo stati da meno e ad una giornata dal termine abbiamo raggiunto un obbiettivo storico per la nostra società, rimane ora da completare il campionato con la partita di Tivoli dove sicuramente e meritatamente troveranno spazio chi ha avuto meno possibilità ma che ogni giorno in allenamento hanno dato il massimo per raggiungere l’obbiettivo".

Il mister Michele Fucili dal canto suo dice: "Abbiamo raggiuto il nostro obiettivo che ci eravamo prefissati all’inizio e non era scontato raggiungerlo, di conseguenza siamo molti contenti di questo, dopo la vittoria dell’anno scorso in Eccellenza essere riconfermati quest’anno con quasi lo stesso gruppo è motivo di grande soddisfazione e quindi raggiungere la salvezza con un a giornata di anticipo ci dà grande piacere, il merito quando si ottengono i risultati per primo c’è la società che non ci ha fatto mancare mai nulla e ha cercato in poco tempo di organizzarsi in maniera giusta per questa categoria poi ovviamente gli artefici principali sono i giocatori che vanno in campo e poi tutto la staff tecnico è stato bravo per cercare di farsi seguire da questo gruppo affiatato, un grande emerito lo hanno i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà, in particolare il Botty Club che ci ha seguito anche in trasferta sobbarcandosi chilometri su chilometri, quindi ossidazione di tutti e merito che va diviso con tutti. Siamo molto contenti, adesso cerchiamo di finire questo campionato in maniera più degna possibile e poi avremo tutti bisogno di un periodo di riposo per goderci quello che abbiamo fatto". Il diesse Pietro D’Anzi commenta: "È una salvezza voluta fortemente e con il cuore da parte di tutti. A Fossombrone esistono ancora i valori umani e gli ho riscontrati in tutte le persone che ho conosciuto, compreso i calciatori. Per cui il mio contributo dato al Fossombrone calcio è stato in egual modo ripagato da questi valori ritrovati in questo ambiente ancora sano e non contaminato da un calcio malato fatto solo di interessi". Domenica a Tivoli ultimo anno di una stagione da incorniciare e da aggiungere nel palmarès di una società storica e vincente.

Amedeo Pisciolini