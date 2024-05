Oggi il presidente svela il destino

Questa mattina nel corso di una conferenza stampa il presidente dell’Alma Juventus Salvatore Guida farà conoscere le sue intenzioni all’indomani della clamorosa retrocessione della squadra granata in Eccellenza. Tifosi e città attendono dunque di conoscere quali saranno le prossime mosse del presidente da qui a giugno per chiudere questa incredibile stagione sportiva conclusa nel peggiore dei modi e magari sapere anche cosa succederà poi dopo il 30 giugno, in vista cioè del prossimo anno. Il presidente Guida, fino a poco tempo fa, non aveva mai fatto mistero di voler restare alla guida del Fano anche dopo la conclusione di questo campionato, contando probabilmente sul mantenimento della categoria ma ora con la missione salvezza fallita senza neppure passare per i playout tutto potrebbe essere rimesso in discussione. Nell’incontro in cui venne presentato Omar Manuelli quale responsabile dell’area tecnica, poco più di un mese fa, si era ufficialmente parlato anche di programmazione per la prossima stagione, la caduta in Eccellenza comporterà, quasi sicuramente, il cambiamento di tutti i piani che erano stati fatti – a cominciare dalle conferme di tecnici e giocatori – sempre che, come detto, il presidente Guida decida di restare in sella all’Alma Juventus Fano. Una scelta che dovrà essere valutata anche sulla base delle conseguenze finanziarie che questa retrocessione comporta. Innanzitutto la perdita del contributo economico del progetto "Giovani D Valore" dovuta proprio alla retrocessione, con il Fano che era largamente in testa alla classifica punti del suo girone, e dunque l’addio ai 25mila euro che venivano assegnati alla società prima in questa speciale classifica e più in generale un deprezzamento del valore della società nel caso di una eventuale vendita. Va inoltre considerato anche il fatto che l’iscrizione al prossimo campionato comporta l’assolvimento di una serie di obblighi finanziari, quali il pagamento dei rimborsi spettanti ai giocatori e dipendenti della società, ma il presidente Guida in più di un’occasione ha ribadito che entro il termine ultimo del 30 giugno avverrà il saldo di tutte le spettanze. A tutta questa situazione guarda anche l’Amministrazione comunale per cercare di capire che destino si riserverà per l’Alma Juventus, ma l’imminenza delle elezioni comunali di certo non aiuta. L’importante sarebbe comunque fare chiarezza dopo un campionato nel quale si è visto di tutto, ritiri interrotti, girandola di allenatori, dimissioni a catena, e un passaggio di proprietà fatto nel momento meno opportuno, quando invece con un po’ di buona volontà si sarebbe potuto fare un po’ prima affidando la società granata in mani di imprenditori locali. Ma questa, ormai, è storia passata.

sil.cla.