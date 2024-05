Oltre 2mila spettatori per la ’Sanremo del ballo’ Oltre 2mila persone partecipano al maxi dancing 'Tris' a Terre Roveresche per la sesta edizione di 'Italia Musica', definito il 'Sanremo del ballo'. Grandi applausi per gli artisti e ringraziamenti alle istituzioni locali. Organizzatore già pensa all'edizione 2025.