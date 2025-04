Omaggio a Sting & The Police firmato Orchestra Sinfonica Rossini

Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica che rompe gli schemi, abbatte i confini e lascia il segno. Il Teatro della Fortuna di Fano si prepara infatti ad accendersi di nuove vibrazioni domenica 27 aprile alle ore 17, con un nuovo appuntamento della Stagione Sinfonica 2025: "Sting & The Police – Message in a Bottle", un omaggio raffinato e potente al grande cantautore britannico e al leggendario gruppo dei The Police. Protagonista della serata, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Daniele Rossi, che ha anche firmato gli originali arrangiamenti orchestrali. In un’atmosfera da concerto-evento, le canzoni che hanno segnato intere generazioni – da Roxanne a Every Breath You Take, passando per Englishman in New York e l’iconica Message in a Bottle – rivivranno nella magia di una veste sinfonica. A interpretarle, le voci intense di Vanessa Chiappa e Francesco Troilo Di Carlo, capaci di attraversare con eleganza i confini tra rock e musica colta.

"Con questa nuova produzione crossover - sottolinea il presidente del sodalizio musicale pesarese, Saul Salucci -, l’Orchestra Sinfonica Rossini conferma la propria vocazione a innovare e contaminare i linguaggi, portando il grande pubblico nei territori della musica sinfonica attraverso sentieri pop. Sting, con oltre cinquant’anni di carriera e 70 milioni di dischi venduti solo con i The Police, è una delle figure più autorevoli del panorama musicale mondiale. Il suo repertorio, solido e poetico, si presta a un dialogo ricco e sorprendente con l’orchestra, regalando al pubblico nuove emozioni". I biglietti (Settore A 15 euro Ridotto a 12; Settore B 12 euro Ridotto a 10 e Settore C 8 euro) sono disponibili al botteghino del Teatro della Fortuna negli orari di apertura (Da mercoledì a sabato esclusi i festivi 17.30 – 19.30; Mercoledì e sabato anche 10.30 – 12.30 e nei giorni di spettacolo 10.30 – 12.30 e dalle 17.30 in poi) e online su www.vivaticket.it.

Tiziana Petrelli