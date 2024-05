Omiccioli: "L’Alma farà un campionato di rilievo"

Mirco Omiccioli, fanese, classe 1967, ha speso gli ultimi venti anni ad allenare tra serie D ed Eccellenza Marche e dunque è un profondo conoscitore del calcio nostrano. Le ultime due stagione le ha passati ad Urbania, portando la squadra dalla Promozione in Eccellenza lo scorso anno e arrivando 10° alla fine di questa stagione. Un successo che fa il paio con quello ottenuto nel 2008/09 quando Omiccioli porto il Bikkemberg Fossombrone in Serie D, dove l’anno successivo arrivò terzo e poi passare, sempre in D, tre anni con la Recanatese. Ha guidato il Fano sempre in D in due distinti campionati, mentre l’Eccellenza l’ha fatta anche con l’Atletico Alma prima della sua scomparsa.

Naturale che sappia che tipo di campionato l’Alma Juventus Fano si troverà ad affrontare la prossima stagione. "L’Eccellenza delle Marche – dice il 56enne tecnico fanese, è di un livello importante, ci sono squadre blasonate che, a parte la Civitanovese che è stata promossa, il Fano ritroverà anche l’anno prossimo come la Maceratese, la Sangiustese, l’Osimana, il Castelfidardo che sta facendo i playoff nazionali. Senza contare le sorprese come il Montefano e il Chiesanuova. Posso dire che le ultime squadre della serie D farebbero fatica contro le prime dell’Eccellenza".

C’è anche la spiegazione, ovviamente. "Il campionato è bello, avvincente, per la presenza di giocatori importanti che hanno calcato palcoscenici di rilievo. Io a Urbania quest’anno avevo Christian Mangiarotti, attaccante che ha giocato in C col Pavia, - continua Mirco Omiccioli - il Montegranaro aveva come centravanti Guido Marilungo che ha vestito la maglia azzurra Under 21 (7 gare, 2 gol) e giocato in Serie A con Sampdoria, Atalanta, Cesena ed Empoli e come centrocampista l’argentino Fernando Tissone che ha giocato in A in Italia e Spagna e pure fatto la Champion League e l’Uefa, il Monturano aveva Massimo Loviso in A con Bologna e Livorno. Questo per dire che ti trovi di fronte giocatori di un livello tecnico eccellente". Omiccioli, dopo le due stagioni a Urbania ha lasciato di buon accordo. "Eravamo diventati troppo amici – dice – e questo non è bene nel calcio; lascio un presidente che è da due anni e che intende fare le cose per bene e seriamente", per cui adesso Omiccioli si guarda intorno. Gli piacerebbe la D, dove ha maturato esperienza, ma anche il prossimo torneo di Eccellenza.

Il Fano che stagione si troverà ad affrontare? "Diciamo subito – afferma Mirco Omiccioli - che ci saranno società con ampie risorse economiche, come Maceratese, Sangiustese, Montegranaro che vorranno puntare all’alta classifica e a salire di sopra, anche per riscattare le delusioni appena patite dalla piazza. Per cui il Fano dovrà rifondarsi e partire dalla testa, cioè dalla società".

Silvano Clappis